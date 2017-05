UniCredit Conviction Buy (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unicredit auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Bei der italienischen Bank sei es an der Zeit, die Risiken in den Hintergrund zu drängen, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer Studie vom Dienstag. Die Bilanz sei wieder gesund und das erste Quartal deutlich besser als erwartet ausgefallen. Der Experte sprach deshalb von der Aussicht auf ein "Schönwetter-Szenario"./tih/zb



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.