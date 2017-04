Unilever Sell (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever PLC vor Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 3410 auf 3360 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Konsumgüterhersteller dürfte mau ins Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Studie vom Freitag. Das Wertepotenzial, das Kraft Heinz in dem Konzern gesehen habe, dürfte sich nur schwer freisetzen lassen. Die strukturellen Herausforderungen machten das Selbsthilfe-Potenzial zunichte./ajx/fbr



