10 wichtige Fakten zum Wochenschluss an der Börse

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge

Der DAX notiert vor dem Handelsstart im Plus.

2. Börsen in Asien überwiegend im Plus

In Japan notiert der Nikkei 225 0,01 Prozent schwächer bei 19.644,81 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite 0,24 Prozent auf 3.369,02 Zähler gewinnen. Der Hang Seng legt 0,2 Prozent auf 28.026,26 Punkte zu.

3. Gericht weist Klage des Bundesstaates Wyoming gegen Volkswagen ab

Volkswagen hat in der juristischen Aufarbeitung des Diesel-Skandals in den USA einen wichtigen Sieg eingefahren. Ein US-Bundesrichter in San Francisco entschied am Donnerstagabend, dass der Bundesstaat Wyoming den Autokonzern nicht wegen Schädigung der Umwelt durch dreckige Dieselfahrzeuge verklagen kann

4. Chinas Industrie wächst so stark wie seit 6 Monaten nicht mehr

Die chinesische Industrie ist einer privaten Umfrage zufolge im August so stark gewachsen wie seit sechs Monaten nicht mehr. Der am Freitag veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat um 0,5 auf 51,6 Punkte.

5. Airbus ersetzt BT im Stoxx 50 - Eurostoxx 50 unverändert

Der britische Telekommunikationskonzern BT Group fliegt wie von Experten erwartet aus dem dem Aktienindex Stoxx 50 raus. Dafür wird ab dem 18. September der europäische Flugzeugbauer Airbus in dem Börsenindikator enthalten sein

6. Vivendi macht Fortschritte beim Bezahlfernsehen - Jahresziele in Sicht

Der Medienkonzern Vivendi sieht sich dank einer Erholung im Geschäft mit Bezahlfernsehen auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

7. Wöhrl hält Erhalt von Air Berlin als Ganzes weiter für möglich

Im Bieterkampf um die insolvente Air Berlin sieht der Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl weiterhin Chancen auf einen Erhalt der Airline als Ganzes.

8. VW will mit mehr SUV-Verkäufen Marktanteil in USA ausbauen

VW setzt in den USA verstärkt auf Geländewagen (SUVs). Diese sollten in den nächsten Jahren für 40 Prozent der weltweiten Verkäufe stehen.

9. Euro unter 1,19 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitagmorgen weiterhin von seiner schwächeren Seite gezeigt. Er stand zuletzt bei 1,1895 US-Dollar und damit auf dem Niveau des späten Wall-Street-Handels.

10. Ölpreise fallen wieder

Die Ölpreise sind am Freitagmorgen wieder gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 52,73 US-Dollar.

