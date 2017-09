10 wichtige Fakten zum Wochenstart an der Börse

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/heute-im-fokus-04-09-2017-5670188.

Der DAX zeigt sich eine Stunde vor Handelsbeginn kaum verändert. Einmal mehr verunsichert die Nordkorea-Krise die Anleger.

2. Börsen in Asien überwiegend schwächer

Die wichtigsten Börsen in Asien geben am Montag überwiegend nach. In Japan notiert der Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) 2,26 Prozent leichter bei 19.500,49 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite gleichzeitig um 0,31 Prozent auf 3.377,64 Zähler. Dagegen verliert der Hang Seng 0,48 Prozent auf 27.818,06 Punkte.

3. Paul Singer gewinnt Finanzinvestoren-Armdrücken bei STADA

Die neuen Haupteigner Bain Capital und Cinven lenkten in einer am Sonntagabend veröffentlichten Mitteilung ein und avisierten die Zahlung der von Singer geforderten 74,40 Euro je STADA-Aktie.

4. US-Elektroautobauer Tesla steigert Absatz in Deutschland deutlich

"Im ersten Halbjahr haben wir den Absatz verdoppelt und planen weiter in diesem Tempo", sagte Jochen Rudat, der bei Tesla Vertriebschef für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist, in einem vorab veröffentlichten Interview der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten"

5. Konzernchef - Es gibt kein Angebot für Fiat Chrysler

Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne hat keine Offerte für den italienisch-amerikanischen Autohersteller erhalten.

6. Air Berlin zahlt angeblich knapp zehn Prozent Zinsen für Staatskredit

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin kommt einem Zeitungsbericht zufolge bei der Auszahlung des 150-Millionen-Kredits voran. Die Airline habe sich mit der staatlichen Förderbank KfW auf die Konditionen geeinigt.

7. VW-AR-Chef Pötsch nutzte wohl als Vorstand Firmenjets für Privatreisen

Der frühere Finanzvorstand und jetzige VW-Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch hat laut Bericht der Bild am Sonntag (BamS) die Flugzeugflotte des Autobauers in großem Umfang für Privatreisen genutzt.

8. Trump zu etwaiger Militäraktion gegen Nordkorea

US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit einer militärischen Reaktion auf Nordkoreas jüngsten Atomwaffentest am Sonntag offengelassen.

9. Euro gibt nach

Der Euro wurde am Montagmorgen knapp unter der Marke von 1,19 US-Dollar gehandelt..

10. Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise sind am Montag ohne klare Richtung in die neue Handelswoche gestartet.

