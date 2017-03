10 vor 9: Das könnte am Donnerstag an den Märkten wichtig werden | Nachricht | finanzen.net

Der DAX notiert eine Stunde vor dem Handelsbeginn 0,7 Prozent in Grün bei 12.093,50 Punkten.

2. Börsen in Asien im Plus

Der Nikkei 225 gewinnt derzeit 0,07 Prozent auf 19.590,14 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite 0,76 Prozent auf 3.266,41 Punkte zulegen.

In Hongkong notiert der Hang Seng 1,42 Prozent fester bei 24.130,75 Punkten.

3. US-Notenbank strafft Geldpolitik und bleibt auf Kurs

Die amerikanische Notenbank Federal Reserve hat ihre Geldpolitik erwartungsgemäß gestrafft.

4. Lufthansa schafft 2016 erneut Rekordgewinn

Die Lufthansa hat 2016 trotz Pilotenstreik und Terrorangst erneut einen Rekordgewinn erzielt.

5. Heidelbergcement erwartet nach Italcementi-Kauf weiteres Wachstum

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement will nach der Übernahme des italienischen Konkurrenten Italcementi weiter wachsen.

6. K+S kappt Dividende überraschend deutlich

Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S senkt die Dividende nach einem von Produktionsproblemen und schwachen Kalimärkten geprägten Jahr deutlich.

7. Tesla will sich frisches Kapital für Produktion besorgen

Der Elektroauto - und Ökostromkonzern Tesla braucht für seine ambitionierten Expansionspläne und den Vorstoß in den Massenmarkt frisches Geld.

8. Oracle verdient dank boomender Cloud-Dienste besser als erwartet

Das brummende Cloud-Geschäft hat dem SAP-Konkurrenten Oracle im letzten Geschäftsquartal mehr Geld als erwartet in die Kasse gespült.

9. Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstagmorgen kaum von seinen am Vorabend erreichten Ständen entfernt. Nach dem erwartungsgemäßen Zinsentscheid der US-Währungshüter hatte die Währung zum US-Dollar weiter zugelegt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0727 US-Dollar und damit weiterhin deutlich über 1,07 Dollar..

10. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Donnerstag an die Erholung vom Vortag angeknüpft und weiter zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 52,12 US-Dollar.

Bildquellen: iStock, AR Pictures / Shutterstock.com, bluecrayola / Shutterstock.com