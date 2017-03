Was Sie für den Montagshandel an der Börse wissen müssen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,3 Prozent leichter bei 11.994 Punkten.

2. Börsen in Asien mit unterschiedlichen Vorzeichen

Der Nikkei 225 gibt aktuell (07:15 Uhr MEZ) 0,51 Prozent auf 19.370,05 Punkte ab.

Der Shanghai Composite legt dagegen 0,26 Prozent auf 3.226,81 Zähler zu.

In Hongkong notiert der Hang Seng 0,29 Prozent fester bei 23.621,32 Punkten.

3. Deutsche Bank mit Kapitalerhöhung - Postbank bleibt im Haus

Die Deutsche Bank macht eine Rolle rückwärts bei der Postbank. Statt die auf Privatkunden fokussierte Tochter zu verkaufen, soll sie in das Privat- und Firmenkundengeschäft des Konzerns integriert werden, wie die Deutsche Bank am Sonntag in Frankfurt nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte.

4. Standard Life und Aberdeen wollen sich zusammenschließen

Der britische Versicherer Standard Life will durch die Übernahme des Konkurrenten Aberdeen Asset Management einen der größten Vermögensverwalter Europas formen.

5. Frühere Osram-Sparte Ledvance sieht nach Verkauf an Chinesen wieder Perspektiven

Die frühere OSRAM Licht-Glühbirnensparte sieht nach der Übernahme durch ein chinesisches Konsortium wieder eine langfristige Überlebensperspektive. "Wenn wir so weitergemacht hätten wie bislang, hätte man sich ausrechnen können, wann es zuende ist", sagte Ledvance-Chef Jes Munk Hansen.

6. Porsche-Chef hat Verständnis für Diesel-Fahrverbote

Porsche-Chef Oliver Blume hat Verständnis für Diesel-Fahrverbote. "Wir sehen den Handlungsdruck bei den Kommunen", sagte der Manager der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Zeitweilige Fahrverbote für Dieselwagen, um die Luftverschmutzung zu verringern, könnten in akuten Situationen einen Beitrag leisten.

7. Einigung auf Opel-Übernahme durch PSA

Der französische Autokonzern PSA hat sich mit General Motors (GM) auf die Übernahme von Opel verständigt.

8. Aufsichtsratschef der Deutschen Börse stützt Vorstandschef Kengeter

Der Aufsichtsratschef der Deutschen Börse, Joachim Faber, hat den Briten die Schuld am drohenden Scheitern der Fusion zwischen Deutscher und Londoner Börse gegeben. "Der Brexit hat heftigen Gegenwind ausgelöst. Wir wussten monatelang nicht mehr, was die Briten wollen. Und am Ende war der von uns verlangte Doppelsitz ein absolutes No-Go."

9. Eurokurs gibt nach

Der Kurs des Euro ist am Montag nach den deutlichen Gewinnen vom Freitag etwas gefallen.

10. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Montag gesunken.

