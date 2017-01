Was Sie zum Dienstagshandel an der Börse wissen sollten

Der DAX pendelt eine Stunde vor dem Handelsbeginn um die Nulllinie bei 11.535,50 Punkten.

2. Asiens Aktienmärkte uneinheitlich

Der Nikkei notiert derzeit 1,48 Prozent leichter bei 18.813,53 Zählern.

Der Shanghai Composite legt hingegen 0,08 Prozent auf 3.106,01 Punkte zu. Der Hang Seng gewinnt ebenfalls 0,46 Prozent auf 22.822,86 Zähler. .

3. May kündigt wohl harten Brexit an

Großbritanniens Premierministerin Theresa May wird britischen Medienberichten zufolge in ihrer bevorstehenden Grundsatzrede einen harten Brexit ankündigen.

4. Deutsch-italienischer Streit um Fiat Chrysler spitzt sich zu

Der Streit zwischen Deutschland und Italien um mögliche Abgasmanipulationen beim amerikanisch-italienischen Autobauer Fiat spitzt sich immer mehr zu.

5. Dieselkrise bei Volkswagen: War's das schon mit dem Abgasskandal?

Die Volkswagen-Aktie hat sich stark erholt und liegt mittlerweile bei rund 150 Euro. Zwar ist das immer noch weniger als vor dem Bekanntwerden des Abgasskandals, aber Anleger und Konzern scheinen die dunklen Zeiten hinter sich lassen zu wollen.

6. Italien wohl in Verhandlungen mit EU-Kommission über Staatsdefizit

Italien verhandelt derzeit mit der EU-Kommission über Wege zur Abwendung von Strafmaßnahmen wegen des zu hohen Staatsdefizits.

7. Facebook-Geschäftsführerin: 'Wollen nicht entscheiden, was wahr ist'

Trotz harter Kritik will sich Facebook auch in Zukunft nicht selbst um das Löschen gefälschter Nachrichten kümmern, sondern externe Experten damit beauftragen.

8. Deutsche-Börse-Chef Kengeter drückt bei LSE-Fusion aufs Tempo

Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter drückt bei der geplanten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) aufs Tempo.

9. Euro im Aufwärtstrend

Für den Euro ging es am Dienstag wieder bergauf. Im Fokus am Devisenmarkt steht mit Blick auf die anstehende Rede von Theresa May das britische Pfund. Der Euro gewann am Morgen leicht auf 1,0658 US-Dollar..

10. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 55,62 US-Dollar und damit 24 Cent weniger als am Vortag.

