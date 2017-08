10 wichtige Fakten zum Handel am Donnerstag

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/heute-im-fokus-31-08-2017-5662106.

Der DAX notiert vor dem Handelsstart im Plus.

2. Börsen in Asien überwiegend im Minus

In Japan notiert der Nikkei 225 derzeit 0,75 Prozent fester bei 19.653,72 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,59 Prozent auf 3.343,62 Zählern. Der Hang Seng gibt ebenfalls 0,58 Prozent auf 27.931,83 Punkte.

3. Trump: US-Steuer soll nach Reform einfach und wettbewerbsfähig sein

US-Präsident Donald Trump hat ein Gerüst für eine umfassende Steuerreform vorgelegt. Sie müsse für alle verständlich und handhabbar sein, die Steuersätze müssten dem internationalen Wettbewerb standhalten, mittlere Einkommen müssten entlastet und derzeit im Ausland versteuerte Vermögen müssten zurückgeholt werden. "

4. Preiskampf in Frankreich macht Carrefour zu schaffen

Der harte Wettbewerb auf dem französischen Heimatmarkt hat Europas größten Handelskonzern Carrefour im ersten Halbjahr stärker belastet als erwartet.

5. Media-Markt-Mutterkonzern Ceconomy wächst dank Onlinegeschäft

Dem aus der Aufspaltung des Handelskonzerns METRO hervorgegangenen Elektronikhändler Ceconomy hat im dritten Geschäftsquartal ein gutes Onlinegeschäft auf die Sprünge geholfen.

6. Lebensmittel-Händler METRO legt dank Großhandel zu

Der unlängst aufgespaltene Lebensmittelhändler METRO hat im dritten Geschäftsquartal dank Zukäufen und Zuwächsen im Großhandel seinen Umsatz gesteigert.

7. Neuer Uber-Chef peilt offenbar Börsengang in 18 bis 36 Monaten an

Ubers neuer Vorstandschef Dara Khosrowshahi hat einem Zeitungsbericht nach einen Börsengang in den nächsten 18 bis 36 Monaten in Aussicht gestellt.

8. Abgas-Skandal: Kläger rechnen mit Gegenwind für Verbraucherklagen

Das Landgericht Braunschweig wird am Donnerstag (11.00 Uhr) voraussichtlich entscheiden, ob eine Schadenersatzklage im VW-Abgasskandal an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben wird.

9. Euro schwächer

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter nachgegeben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung noch 1,1879 US-Dollar.

10. Ölpreise sinken etwas

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach zum Teil deutlichen Verlusten in den vergangenen Handelstagen nur noch leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 50,82 US-Dollar.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, Pixel 4 Images / Shutterstock.com, Peshkova / Shutterstock.com, Stuart Monk / Shutterstock.com