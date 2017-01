Nikkei mit Verlusten -- Deutsche Bank muss 630 Millionen Dollar in Geldwäsche-Affäre zahlen -- Japanische Zentralbank hebt Wachstumsprognose an

Die Unsicherheit über die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump zeigte sich auch am heimischen Aktienmarkt. Hier ließen die Anleger Vorsicht walten. Die Einwanderungspolitik Trumps, der ein Einreiseverbot für viele Muslime erlassen hatte, nährte Sorgen über mögliche zunehmende Spannungen - auch mit Blick auf den internationalen Handel, so Marktanalyst Ric Spooner vom Broker CMC Markets. Zudem nahm bei Ökonomen die Skepsis zu, ob die von Trump angekündigten Maßnahmen für mehr Wirtschaftswachstum in den USA wirklich den erhofften Schub bringen können.

Der DAX schloss mit einem Minus von 1,12 Prozent bei 11.681,89 Punkten. Zum Handelsbeginn hatte der deutsche Leitindex lediglich etwas schwächer mit einem Abschlag von 0,24 Prozent bei 11.786,31 Punkte die neue Woche begonnen. Der TecDAX schloss am Montag ebenfalls mit einem Abschlag von 0,65 Prozent bei 1.845,58 Punkten im roten Bereich. In den Montag startete der Index 0,1 Prozent leichter bei 1.858,00 Punkten.

Die europäischen Aktienmärkte notierten am Montag klar in der Verlustzone.

Daneben rückten die möglichen negativen Folgen von Trumps Protektionismus in den Blickpunkt, erklärten die Analysten Mike van Dulken und Henry Croft von Accendo Markets. So könnten mögliche Einfuhrzölle auf chinesische Produkte die Globalisierung ausbremsen, führten die Experten aus.

Das von US-Präsident Donald Trump ausgesprochene Einreiseverbot für Menschen aus bestimmten muslimisch geprägten Ländern sorgte am Montag auch an der Wall Street für Irritationen.

An den US-Aktienmärkten waren am Montag die Bären präsent.

An den asiatischen Märkten geht es am Dienstag abwärts.

In Japan muss der Leitindex Nikkei 1,63 Prozent auf 19.052,85 Zähler abgeben.

In Hongkong und Schanghai bleiben auch am Dienstag die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest (Mondneujahr) geschlossen. Zuletzt war der Shanghai Composite am Donnerstag um 0,31 Prozent auf 3.159,17 Zähler gestiegen, während der Hang Seng in Hongkong am vergangenen Freitag bei verkürztem Handel 0,06 Prozent auf 23.360,78 Zähler verlor.

Auch am Dienstag belasten Sorgen über die Politik des US-Präsidenten Donald Trump die japanische Börse. Negative Impulse kommen von dem stärker werdenden Yen. Indes wird die japanische Zentralbank ihre Geldschleusen nicht weiter öffnen. Gleichzeitig hob sie ihre Wachstumsprognose an.

