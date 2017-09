Asiens Börsen uneinheitlich -- VW will bis 2030 komplettes Modellportfolio elektrifizieren -- Was vom Apple-Event zu erwarten ist

UN-Sicherheitsrat beschränkt Öllieferungen an Nordkorea. Bundesgerichtshof verhandelt über Zusatz-Entgelte einer Sparkasse.

Zum Start in die neue Woche zeigte sich der deutsche Aktienmarkt mit kräftigen Gewinnen. Der DAX schloss 1,39 Prozent höher bei 12.475,24 Zählern, nachdem er bereits mit einem Plus eröffnet hatte. Auch der TecDAX zeigte sich fester und ging mit einem Gewinn von 1,46 Prozent bei 2.365,20 Punkten in den Feierabend. Auch er hatte schon zum Sitzungsbeginn einen Aufschlag verbucht. Die Abschwächung des Hurrikans "Irma" und die Zurückhaltung Nordkoreas bei Raketentests am Wochenende zögen Anleger wieder ins Risiko, schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets. Gleichzeitig seien Dollar-Käufer angelockt worden. "Das schwächt den Euro, was wiederum dem Deutschen Aktienindex zum Start in die neue Handelswoche auf die Beine hilft."





Am Montag waren die Anleger wieder etwas mehr in Kauflaune, die Börsen in Europa zeigten sich freundlich. Der EuroSTOXX 50 beendete den Tag mit einem Gewinn von 1,4 Prozent bei 3.495 Zählern, nachdem er schon am Montagmorgen stärker eröffnet hatte. Die Entspannung rund um den Wirbelsturm "Irma" sowie Nordkorea stützten Europas Börsen. Der Hurrikan hat deutlich an Kraft verloren und ist auf die Kategorie 1 abgestuft worden. Auch hat er einen günstigeren geographischen Verlauf genommen als im Vorfeld gedacht. Damit dürften die von ihm verursachten Schäden geringer ausfallen als befürchtet. Zugleich wurden die Anleger wieder mutiger, weil es zu keinem neuen Raketentest in Nordkorea gekommen ist. Zum Jahrestag der Staatsgründung Nordkoreas am Samstag war ein erneuter Raketenstart und damit eine weitere Provokation befürchtet worden.





Die US-Börsen wiesen am Montag Aufschläge aus. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 22.057,37 Punkten, nachdem er bereits zum Start ordentlich zulegen konnte. Auch der NASDAQ Composite beendete den Montag mit Gewinnen. Der US-Technologie-Index legte um 1,13 Prozent auf 6.432,26 Punkte zu. Auch er hatte bereits freundlich eröffnet. Am Samstag, dem Nationalfeiertag Nordkoreas, hatte sich das asiatische Land zwar als "unbesiegbare Atommacht" gefeiert, es allerdings bei Worten belassen und keine weiteren potenziellen Atomraketen getestet. Das sorgte für Beruhigung bei den Anlegern. Hinzu kommt, dass Wirbelsturm "Irma" zwar weiter sein Unwesen in den USA treibt und gefährlich bleibt, er am frühen Montagmorgen jedoch auf die niedrigste Hurrikan-Kategorie eins zurückgestuft wurde. Die aktuellen Schäden könnten sich letztlich auf weniger als 50 Milliarden US-Dollar belaufen statt auf fast 200 Milliarden Dollar wie zuvor erwartet worden sei, kommentierte ein Analyst. Dementsprechend zählten heute die Aktien von Versicherern zu den Gewinnern am US-Aktienmarkt.