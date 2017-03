Kein verfrühter Aprilscherz: Flatex führt Strafzinsen für Kunden ein | Nachricht | finanzen.net

Da wird sich manch flatex-Kunde verwundert die Augen reiben. Der Onlinebroker bittet seine Kunden schon in wenigen Tagen mit einem Negativzins zur Kasse. „Wir führen zum 15. März einen Negativzins von 0,4 Prozent für all unsere Kunden ein”, so Frank Niehage, Vorstandschef der Fintech Group, am Donnerstag. Der Strafzins gelte „unabhängig davon, wie viel Einlagen sie bei flatex haben”, so Niehage.

Als Grund für die neue Gebühr führt flatex die Niedrigzinspolitik der EZB ins Feld, die Banken Strafzinsen von minus 0,4 Prozent für gehortete Gelder bei der Notenbank in Rechnung stellt. In letzter Zeit hatten auch andere Banken unter Verweis auf die EZB-Politik Negativzinsen zum Ärger ihrer Kundschaft eingeführt.

Alternativen für Flatex-Kunden

Flatex-Kunden müssen laut Niehage im Schnitt mit Zusatzkosten von 40 Euro pro Jahr rechnen. Die neue Gebühr kann jedoch auch bedeutend höher ausfallen. Grundsätzlich gilt: je höher die Einlagen, desto höher der Strafzins. Anleger, die nicht bereit sind, Strafzinsen auf ihre Einlagen zu zahlen, bleibt nur der Wechsel zu anderen Anbietern.

Stiftung Warentest vergleicht Depotkosten

Einen ausführlichen Vergleich der Depotkosten verschiedener Anbieter finden Anleger in Ausgabe 12/2016 von Finanztest. Die Warentester haben 38 Filial- und Direktbanken verglichen und erhebliche Unterschiede bei Depot- und Ordergebühren ermittelt. 1 Als "unschlagbar günstig" bezeichnet die Stiftung Warentest die Gebühren der OnVista Bank, die Anleger im Festpreis-Depot von finanzen.net Brokerage erhalten. Hier errechnet Finanztest Kosten von lediglich 30 Euro pro Jahr in einem Depot mit elf Positionen und sechs Orders pro Jahr (Ordergrößen von 6.000 Euro und 12.000 Euro) und einem Depotvolumen von 96.000 Euro. Zum Vergleich: Laut Stiftung Warentest zahlen Anleger bei den Top-10 Filialbanken im Durchschnitt 392,50 Euro pro Jahr.

