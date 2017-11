Asiens Börsen uneinheitlich -- KfW hat angeblich Verkaufserlös für Air Berlin gepfändet -- T-Mobile US und Sprint beenden Fusionsgespräche -- Gewinn von Star-Investor Buffett bricht ein

Der deutsche Aktienmarkt entwickelte sich am Freitag freundlich.

Der DAX überstieg am Morgen mit 13.505,01 Punkten erstmals die Marke von 13.500 Zählern, nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag büßte er jedoch den größten Teil seiner Gewinne wieder ein. Zur Schlussglocke wies der deutsche Leitindex ein Plus von 0,28 Prozent bei 13.478,86 Punkten aus (Late-DAX-Schluss: 13.477,88 Punkte). Bereits zum Handelsstart war der deutsche Leitindex um 0,26 Prozent auf 13.476,53 Punkte geklettert. Auch der Techwerte-Index TecDAX legte im Tagesverlauf zu. Er schloss mit einem Gewinn von 0,69 Prozent bei 2.577,30 Punkten deutlicher in der Gewinnzone. Anfänglich war er lediglich um marginale 0,05 Prozent auf 2.560,81 Zähler gestiegen.

Unterstützung kam dabei anfangs von einer festeren Wall Street und starken Apple-Zahlen. In den USA hatte der Dow Jones nach der Nominierung des künftigen Fed-Chefs Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump am Donnerstag im späten Handel ein neues Rekordhoch erreicht. Wie schon Janet Yellen gilt er als geldpolitische Taube. Der mit Spannung erwartete, monatliche Arbeitsmarktbericht aus den USA lieferte hingegen keine Impulse.

Unternehmensseitig legten in Deutschland nur Evonik und GEA ihre Zahlen vor.

