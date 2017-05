€uro am Sonntag

hat die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" herausgefunden. Sie schrieb 24 Geldhäuser an, die 2015 noch um Riester-Neukunden aus der gesamten Bundesrepublik warben. Ergebnis: Von 21 Instituten, die reagierten, ist lediglich die Sparkasse Holstein derzeit noch aktiv.Hintergrund des Rückzugs: Zum einen können die Banken wegen der anhaltend niedrigen Marktzinsen mit den Kundengeldern nicht mehr so viel verdienen. Gleichzeitig offerieren alle Banken ­andere Riester-Formen, beispielsweise Rentenversicherungen oder Bausparverträge, die deutlich einträglicher für sie sind.von Riester-Banksparplänen: Der eine koppelt seine Verzinsung an einen aktuellen Richtwert, in der Regel an die Umlaufrendite öffentlicher Anleihen. Der andere orientiert sich bei der Verzinsung an oft komplexen Mischwerten, die teilweise aus weit zurückreichenden Rendite-Zeitreihen errechnet werden.