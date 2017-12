7 Vorhersagen: So könnte sich der Bitcoin 2018 schlagen

Bitcoin ist der Vorreiter der Kryptowährungen. Er hat in diesem Jahr eine beeindruckende Rally hinter sich gebracht. Und das weltweite Interesse lässt noch immer nicht nach, im Gegenteil - immer mehr Menschen stecken ihr Vermögen in die digitale Währung.

Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht:

» Bitcoin kaufen, Ripple kaufen, IOTA kaufen, Litecoin kaufen, Ethereum kaufen, Monero kaufen.

Analysten zufolge wird es im kommenden Jahr 2018 einige Entwicklungen geben, die es wert sind, über sie zu sprechen. Laut Perry Woodin, CEO von Node40, einem in New York ansässigen Unternehmen, das sich mit Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie auseinandersetzt, könnte 2018 das Jahr der Kryptowährungen und speziell des Bitcoin werden.

"Es wird das Jahr sein, in dem jeder Freund und Verwandte wissen möchte, wie viel du hast und wie du es kaufen kannst. Das Thema Bitcoin wird das ultimative Gesprächsthema sein", so Woodin gegenüber "The Street".

Im Folgenden stellen wir nun einige Prognosen von Experten darüber vor, was 2018 mit dem Bitcoin passieren könnte.

Der Preis wird weiterhin steigen

Dave Chapman, Managing Director des Krypto-Unternehmens Octagon Strategy zu dem Thema: "Ich wäre nicht sonderlich überrascht, eine Überschrift mit einer sechsstelligen Zahl zu sehen." Er glaubt, der Preis für einen Bitcoin wird im Jahr 2018 über 100.000 Dollar steigen. Chapman hatte sich bereits früher in diesem Jahr zu der Entwicklung des Bitcoin geäußert: "Ich wurde im August befragt, als Bitcoin bei etwa 4.000 Dollar gehandelt wurde, und ich sagte, dass wir bis Ende diesen Jahres eine fünfstellige Überschrift erreichen würden. Ich glaube, viele Leute dachten, ich sei verrückt."

Der Wert des Bitcoin ist in 2017 um etwa 1.600 Prozent gestiegen. Wer gleich zu Beginn investiert hat, dürfte inzwischen reich sein. Die steigende Popularität hat Börsen wie die CBOE veranlasst, Futures einzuführen. Auch der Konkurrent CME folgt.

Die Zahl der Interessenten wird steigen

Trotz einiger Tiefs der Kryptowährung ist die Begeisterung in diesem Jahr nicht abgeflacht. Hauskäufer in Australien erhalten sogar Rabatte, wenn sie die Rechnung für ihr neues Eigenheim teils mit einer Kryptowährung begleichen.

Yonatan Sela, Senior Vice President eines US-amerikanischen Unternehmens, das die Blockchain zum Aufbau eines Medien-Ökosystems nutzt, schätzt, dass über 50 Millionen Menschen weltweit bis Ende 2018 mindestens eine Kryptowährung besitzen werden.

Meldungen wie die der ASX Ltd., der wichtigsten australischen Börse für Aktien und Derivate, wonach sie die Blockchain-Technologie zur Abwicklung von Transaktionen einsetzen werde, steigern außerdem das Interesse an der digitalen Währung. Und auch ein erfolgreicher Test des Lightning Networks, welches eine neue Art der Bezahlung von Bitcoins ermöglicht, erweckte Aufmerksamkeit. Käufern und Verkäufern ist es damit nun möglich, privat miteinander zu handeln und erst im Nachhinein die Transaktion an das Netzwerk zu melden.

Von Tiefständen von 778 Dollar im Januar dieses Jahres entwickelte sich der Bitcoin zu Höchstständen von über 17.000 Dollar im Dezember. Aber hat Bitcoin wirklich das Zeug dazu, offiziell als Währung anerkannt zu werden?

Bitcoin entwickelt sich zu einem Zahlungsnetzwerk

"Gegenwärtig wird Bitcoin als spekulative Anlage und Wertspeicher genutzt. Aber wenn Skalierungslösungen wie das Lightning Network entstehen, steigt der Nutzen von Bitcoin dramatisch mit seinem Preis.", so Trevor Koverko, CEO von Polymath, der auf Kryptowährungen spezialisiert ist. Seiner Meinung nach wird sich Bitcoin als vollwertiges Zahlungsnetzwerk etablieren können.

Die Besteuerung wird problematisch sein

Wichtig ist, dass man sich über steuerliche Belange bezüglich des Bitcoin im Klaren ist. Bitcoins sind in Deutschland nicht als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. Auch die Anerkennung durch die Finanzverwaltung ändert daran nichts, denn diese betrifft ausschließlich steuerliche Aspekte. Im Grunde können die steuerlichen Regelungen verwendet werden, welche auch bei offiziellen Währungen greifen. Allerdings gelten Kryptowährungen als nicht abnutzbare immaterielle Wirtschaftsgüter. Die Festlegung einer steuerlichen Behandlung der Kryptowährung könnte also 2018 noch zu einem Problem werden.

Das Interesse institutioneller Anleger wird zunehmen

Mike Poutre, CEO von The Crypto Company, glaubt, dass institutionelle Anleger im kommenden Jahr in die Kryptowährungsbranche eintreten werden. "Weniger Volatilität bei Bitcoin wird eine kontinuierliche Expansion alternativer Kryptowährungen ermöglichen. Wir werden auch den Anstieg von Wertpapieren als Reaktion auf eine erhöhte Regulierung sehen. Konservativ prognostiziere ich, dass die gesamte Branche bis Ende 2018 eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar erreichen wird.", so Poutre in einem Statement zu der weiteren Entwicklung von Kryptowährungen und vor allem des Bitcoin.

Die Anleger werden ihre Krypto-Anlagen diversifizieren

Immer mehr Investoren wird im Laufe der Zeit bewusst, dass es neben Bitcoin auch andere interessante Kryptowährungen wie Ethereum, Litecoin, IOTA oder auch Dash gibt.

Mark Lurie, CEO von Biddable, sagt: "Beim Investieren wird es einen starken Anstoß geben, die Krypto-Anlagen zu diversifizieren und das Krypto-Anlagen-Management so zu handhaben, wie Investoren traditionelle Anlagen und Investitionen betrachten."

Es wird mehr Regulierungen geben

China hat den Handel mit Kryptowährungen bereits untersagt. Und auch in Europa ist die Rede von einer stärkeren Regulierung des Cybergeldes. Ewald Nowotny, EZB-Ratsmitglied, bezeichnete Bitcoin erst kürzlich als spekulatives Produkt.

Dmitry Zhulin, Mitbegründer von INS Ecosystem, äußerte sich zu der Debatte bezüglich Regulierungen wie folgt: "Bitcoin wird voraussichtlich im Jahr 2018 auf etwa 30.000 bis 40.000 Dollar steigen, basierend auf seiner weiteren Akzeptanz als Zahlungsmittel und Kapitalerhalt. Trotz einer Zunahme der Regulierung in der Krypto-Welt glaube ich, dass die Blockchain als Technologie durch die starke Regulierung nicht behindert wird."

Einige Experten sagen ein jähes Ende des Bitcoin-Hype bevor, andere hingegen sind überzeugt vom Erfolg der digitalen Kryptowährung. Fest steht jedoch, dass auch 2018 ein weiteres aktionsreiches Jahr für den Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen werden könnte.

Redaktion finanzen.net

Weitere Infos: Bitcoin kaufen - So geht's

Bildquellen: 123dartist / Shutterstock.com, Bad Man Production / Shutterstock.com, igor.stevanovic / Shutterstock.com