Deutschland auf Platz 9: In diesen Ländern ist Bitcoin-Mining am teuersten

Platz 13: Das Ranking

Um die Kosten für den Entstehungsprozess eines Bitcoin zu vergleichen, führte das Unternehmen EliteFixtures eine Studie durch, die die Stromkosten in 115 Ländern betrachtete. Das Ranking stellt die Staaten vor, in denen das Bitcoin-Mining am meisten kostet. Gerankt wird anhand der durchschnittlichen Kosten für das Mining eines Bitcoin - bezugnehmend auf die jeweiligen Stromtarife. Stand ist der 13.03.2018.

Quelle: EliteFixtures, Bild: 3Dsculptor / Shutterstock.com