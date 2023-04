Tagesgeld Zinsen im Vergleich - welche Bank bietet am meisten?

Warum zahlen die Banken wieder mehr Zinsen auf das Tagesgeld?

Endlich ist es soweit - die lang ersehnte Zinswende hat den Wettbewerb um die höchsten Zinssätze unter den Banken wieder entfacht. Nach Jahren der Null- und Negativzinsen müssen die Banken seit der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juli keine Zinsen mehr zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken, sondern verdienen sogar daran. Dies führt dazu, dass Banken verstärkt um Neukunden werben, da hierdurch eine höhere Rendite erzielt werden kann. Auch Bestandskunden profitieren mittlerweile wieder von Zinsen auf Tagesgeld, allerdings meist in geringerer Höhe als Neukunden. Nutzen Sie daher jetzt die Gelegenheit und vergleichen Sie die Angebote verschiedener Banken, um von attraktiven Zinssätzen zu profitieren.

Tagesgeld Zinsen: Das sind aktuell die besten Angebote

Bank Zinssatz Bemerkung ING* 3,00% p.a. Keine Mindesteinlage. Zinsgutschrift erfolgt jährlich. Zins gilt bis 50.000 Euro. Täglich verfügbar. Zinsgarantie für 4 Monate, danach variabel. Openbank* 2,55% p.a. 1 Euro Mindesteinlage. Zinsgutschrift erfolgt monatlich. Maximaleinlage 250.000 Euro. Zinsgarantie für 6 Monate, danach variabel. Gehört zur spanischen Santander Group und ist Mitglied des spanischen Einlagensicherungsfonds. TF Bank* 2,55% p.a. Keine Mindesteinlage. Zinsgutschrift erfolgt monatlich. Maximaleinlage 100.000 Euro. Zinsgarantie für 4 Monate, danach variabel. -- -- Weitere Tagesgeld-Angebote finden Sie in unserem Tagesgeld-Vergleich

Tagesgeld oder Festgeld, das ist hier die Frage

Es ist schwierig, pauschal zu sagen, ob eine Anlage in Tagesgeld oder Festgeld die bessere Wahl ist. Beide Anlageformen sind nach wie vor sehr gefragt, da sie sicher und flexibel sind. Tagesgeld bietet jederzeitige Verfügbarkeit des Geldes, während Festgeld für einen festen Zeitraum angelegt wird - in der Regel für sechs, zwölf oder 36 Monate - und dafür oft höhere Zinsen bietet. Wenn Sie eine größere Anlagesumme haben und nicht bereit sind, Ihr Geld am Aktienmarkt zu investieren, kann es sinnvoll sein, mehrere Tagesgeld- und/oder Festgeldkonten zu eröffnen und das Geld aufzuteilen.

Unser Tipp: Steuern sparen mit einem Freistellungsauftrag

Vergessen Sie nicht, zu überprüfen, ob Sie Ihrer Bank einen Freistellungsauftrag erteilt haben, um einen Freibetrag für Kapitalerträge zu erhalten, der nicht versteuert werden muss. Normalerweise ist der Freistellungsauftrag nur für ein Jahr gültig. Im Januar 2023 wurde der Freibetrag für Singles von 801 auf 1.000 Euro und für Ehepaare von 1.602 auf 2.000 Euro erhöht. Nutzen Sie diese Chance und optimieren Sie Ihre Kapitalanlage, indem Sie diese wichtige Angelegenheit nicht vernachlässigen.

Wichtig: Regelmäßig die Angebote vergleichen

Wer daran interessiert ist, sein Geld auf einem Tagesgeldkonto anzulegen, sollte die Angebote verschiedener Banken miteinander vergleichen. Hierbei gilt es, nicht nur auf die Höhe der Zinsen, sondern auch auf die Konditionen und Gebühren zu achten. Es empfiehlt sich, die Zinssätze in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und gegebenenfalls auf bessere Angebote umzusteigen.





