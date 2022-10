200-Tage-Linie – eines der wichtigsten Hilfsmittel der Charttechnik

Video: 200-Tage-Linie - Trendfolge-Indikator einfach erklärt

Mit der 200-Tage-Linie können Sie Kauf- und Verkaufssignale am Aktienmarkt erkennen. Wie Sie die Linie Schritt für Schritt berechnen, zeigt Ihnen in diesem Video Markus Gentner an einem Praxisbeispiel. Außerdem erfahren Sie, was es beim Einsatz des Trendfolge-Indikator zu beachten gilt: 200-Tage-Linie einfach erklärt - gleitender Durchschnitt und Trendfolge-Trading für den Aktienhandel