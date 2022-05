7 Spartipps, die reich machen können

3. Spartipp: Prüfen Sie regelmäßig Ihre Verträge

Egal ob Strom, Internet oder Kfz, schauen Sie sich regelmäßig Ihre Verträge und Versicherungen an. Häufig erhöhen sich Gebühren nach einer Testphase oder der Mindestvertragslaufzeit, vielleicht gibt es aber mittlerweile auch bei anderen Anbietern dieselben Konditionen zum günstigeren Preis oder bessere Konditionen für ähnlich viel Geld. Als Spartipp können wir Ihnen auch noch empfehlen, neu abgeschlossene Verträge gleich wieder zu kündigen oder sich eine Übersicht mit Kündigungsfristen anzulegen, am besten digital mit Erinnerungsfunktion. Das bringt Ihnen genau zwei Vorteile: Zum einen schlittern Sie so nicht unbemerkt in die nächste automatische Vertragsverlängerung, die teurer ist oder schlechtere Vertragsbedinungen mit sich bringt. Zum anderen wird Ihr derzeitiger Vertragsanbieter vermutlich mit neuen und besseren Vertragskonditionen an Sie herantreten.