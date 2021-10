Aktien als Geschenk: Darauf müssen Sie achten, wenn Sie Aktien verschenken wollen

Aktien sind eine langfristige Wertanlage

Langfristig besser und sinnvoller sind Aktien. Doch noch sieht die Realität bisweilen anders aus: Einer Studie der Bank of Scotland zufolge sehen nur acht Prozent der Deutschen in Unternehmensbeteiligungen (Aktien) eine aussichtsreiche Investition. Aktien gelten vielen der Befragten als „abgehobene Geldanlage für Vermögende“. Folglich fehlen sie auf der Einkaufsliste an Weihnachten oder anderen Feiertagen in den meisten Haushalten – eine große Chance bleibt ungenutzt. Und das, obwohl die Schenkenden vielfach selbst in Aktiengesellschaften als Arbeitnehmer beschäftigt sind, deren Ertragslage kennen und nicht zuletzt regelmäßig deren Produkte konsumieren. Warum also nicht gleich den Ertragsbringer selbst erwerben und Kindern und Enkeln zugleich ein tragfähiges Fundament für deren Wohlstand schaffen? Richtig angewendet, können Aktien nämlich das perfekte Geschenk sein.