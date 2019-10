Die beste Altersvorsorge: Alterssicherung von Aktien bis Rentenversicherung

ETF-Sparplan

Wenn Sie für Ihre finanzielle Freiheit im Alter mit renditestarken Anlagen vorsorgen möchten, kommen Sie an Aktien nicht vorbei. Um das Risiko zu reduzieren, können Sie Ihr Kapital mit Einzelaktien über Länder und Branchen breit streuen. Dies ist jedoch sehr zeitaufwändig und setzt eine gewisse Erfahrung an den Kapitalmärkten voraus.

Alternativ können Sie mittels eines ETF-Sparplans in Aktien investieren – und so Ihr Kapital mehr oder weniger „automatisch“ streuen. Beim ETF-Spar­en kaufen Sie Anteile von ETFs (Index­fonds) in regelmäßigen Abständen und partizipieren so an der Entwicklung eines ganzen Börsen­index teil. Mit einem MSCI World-ETF legen Sie Ihr Geld gleichzeitig in mehr als 1.600 Unternehmen aus aller Welt an. Steigt nun der Index, dann steigt auch IHR MSCI World-ETF.

Entsprechend positiv fällt das Urteil von Stiftung Warentest aus: In „Finanztest“-Ausgabe 07/2014 bezeichnete das unabhängige Verbrauchermagazin das Sparen mit einem In­dex­fonds als „Königsweg des Fondssparens“.

ETFs zählen zu den beliebtesten Produkten an der Börse, das weltweit in ETFs angelegte Vermögen liegt bei rund fünf Billionen Dollar. Der Grund ist einfach: Die Gebühren für die Verwaltung sind bei Exchange Traded Funds (ETFs) deutlich geringer als bei aktiv verwalteten Investmentfonds.

Tipp: Möchten Sie Ihr Risiko reduzieren, können Sie zum Beispiel in einen ETF-Sparplan inves­tieren, der neben risikoreicheren Anlagen, wie Aktienindizes, auch Indizes auf fest­ver­­zinste Papiere, wie Anleihen, enthält.

Unsere Empfehlung: Besonders einfach legen Sie Ihr Geld mit OSKAR in ETF-Spar­plä­nen an. Die digitale Vermögensverwaltung ist ein für Ein­stei­ger ge­eig­ne­tes und gün­sti­ges Kom­plett­pro­dukt für ETF-Spar­pläne. Mit OSKAR können Sie ganz einfach Geld für Ihre Alters­vor­sorge anlegen und bereits ab einem Betrag von 25 Euro pro Monat Ver­mögens­aufbau betreiben. Als OSKAR-Kunde zahlen Sie jährlich ein Prozent Ihres an­ge­leg­ten Ver­mögens an Ge­bühren, es gibt weder Aus­­gabe­­auf­­schläge noch Perfor­mance­ge­büh­ren – OSKAR kümmert sich um alles und ebnet den Weg zu Ihrer Alters­versor­gung.