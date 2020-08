DWS Erfahrungen: Die Fondstochter der Deutschen Bank im Test

Vor­teile von DWS

Einer der zen­tralen Vor­teile für Anleger ist das breite Produktportfolio der DWS. Darüber hinaus verschafft das hohe ver­wal­tete Fonds­vermögen der DWS An­legern eine gewisse Sicher­heit: Insgesamt ver­waltet die DWS ein Vermögen von 692 Milliarden Euro. Alleine 497 Milliarden Euro sind in aktiven Stra­te­gien investiert. 121 Milliarden Euro liegen in passiven Invest­ments (und damit bei Xtrackers), 74 Milliarden Euro liegen in alter­nativen Anlage­produk­ten.

Anleger haben bei der DWS nicht nur eine große Auswahl, viele DWS-Fonds sind bei Investoren außerdem sehr nachgefragt. Beispiels­weise gilt der Aktienfonds DWS Top Dividende (ISIN DE0009848119/WKN 984811) als einer der größten und belieb­testen Aktien­fonds in Deutsch­land. Der DWS Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599947198/WKN DWSK04) ist eben­falls bei zahl­reichen Anlegern beliebt. Auch für ein Invest­ment in den DWS Aktien Strategie Deutschland (ISIN DE0009769869/WKN 976986) haben sich in der Vergangenheit mehrfach Anleger entschieden. Im Bereich der Immobilienfonds sind unter anderem der DWS grundbesitz europa (ISIN DE0009807008/WKN 980700) und der DWS grundbesitz global (ISIN DE0009807057/WKN 980705) einen genaue­ren Blick wert.