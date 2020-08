iShares Erfahrungen: Die ETF-Tochter von BlackRock im Test

Historie: Wich­tige Meilen­steine bei iShares

BlackRock wurde im Jahr 1988 gegründet und blickt damit auf eine mehr als 20-jährige Er­folgs­ge­schichte zurück. iShares erblickte etwas später das Licht der Finanzwelt: Im Jahr 2000 wurde iShares vom Finanz­unter­neh­men Barclays auf den Markt ge­bracht und 2009 von BlackRock gemeinsam mit der gesamten Ver­mögens­ver­wal­tung Barclays Global Investors (BGI) „adoptiert“. Im Gründungsjahr von iShares wurden in Deutsch­land bereits die ersten iShares-ETF auf den Markt gebracht: Der EURO STOXX 50 und iShares Europe 50 waren gleich zu Beginn des neuen Jahrtausends für private und ins­titutio­nelle Anleger erhältlich.

Im Bereich börsengehandelte Indexfonds profitiert iShares by BlackRock noch heute von seiner Vorreiterposition. Ursprünglich waren ETF nämlich ausschließlich für Großanleger gedacht, erst BlackRock gelang es, die börsengehandelten Index­fonds auch für Privat­anleger in­teressant zu machen.

BlackRock wächst und wächst: Mittler­weile ist der größte Ver­mögens­verwalter der Welt an 78 Stand­orten in über 30 Ländern ver­treten. In Deutsch­land hat BlackRock zum Bei­spiel einen Firmen­sitz in Mün­chen und in Frank­furt. Das Finanz­unter­nehmen ver­wal­tet insgesamt ein Ver­mögen von 6,317 Billio­nen US-Dollar (Stand: März 2018) und ist an allen 30 DAX-Konzernen beteiligt.