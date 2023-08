Arbeitsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit: Unterschiede und die optimale Versicherungslösung für Ihren Schutz

Stellen Sie sich vor, Sie erleiden eine Verletzung oder erkranken plötzlich - können Sie dann noch arbeiten? Wo hört in dieser Situation die Arbeitsunfähigkeit auf und wo fängt die Berufsunfähigkeit an? Erfahren Sie, wie sich Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit voneinander unterscheiden und welche Auswirkungen dies auf Ihren finanziellen Schutz hat. Entdecken Sie die entscheidenden Faktoren, die Ihre Absicherung im Ernstfall maßgeblich beeinflussen und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um Ihre Zukunft abzusichern. Das Wichtigste in Kürze sowie unsere redaktionellen Empfehlungen finden Sie direkt zu Beginn!