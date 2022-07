Arbeitsunfähigkeitsversicherung Vergleich: Schutz für die langfristige Krankschreibung

Arbeitsunfähigkeit: Aussicht auf Besserung

Wer aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend nicht mehr in der Lage ist, seiner Arbeit nachzugehen, gilt als arbeitsunfähig. Ein Grund dafür kann eine Risikoschwangerschaft sein, ein Beinbruch oder auch eine schwere Erkrankung. Wichtig dabei ist nur: Der Arzt muss die Arbeitsunfähigkeit bescheinigen, den Betroffenen also krankschreiben.

Gesetzlich Versicherte, die krankgeschrieben sind, bekommen von ihrem Arbeitgeber sechs Wochen lang weiterhin ihr normales Gehalt. Sollte der Arbeitnehmer auch darüber hinaus noch arbeitsunfähig sein, springt die gesetzliche Krankenversicherung ein: Sie übernimmt 70 Prozent des Bruttoeinkommens, maximal 90 Prozent des Nettoverdienstes. Davon müssen Sie als Versicherter bei Bezug aber noch die Sozialversicherungsbeiträge, ohne Krankenkassen, abziehen.

Beispiel: Einem kinderlosen Single bleiben bei einem Bruttoverdienst von 2.500 Euro am Ende rund 1.300 Euro Krankengeld.

Wichtig dabei ist, dass diese Regelung nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze gilt. Der gesetzliche Höchstbeitrag liegt 2021 bei 112,88 Euro pro Tag. Anspruch darauf haben Sie maximal 78 Wochen innerhalb von drei Jahren (§48 Satz 1 SGB V). Die 78 Wochen verkürzen sich um Zeiten, in denen der Anspruch auf das Krankengeld ruht. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Versicherte Mutterschaftsgeld bezieht oder während der sechswöchigen Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers. In der Regel erhält ein Arbeitnehmer also 72 Wochen lang Krankengeld.

Versicherte, denen das Krankengeld nicht reicht oder Pivatversicherte, die keine Leistung erhalten, können sich mit einer privaten Krankentagegeld-Versicherung absichern.