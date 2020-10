Autokredit: Warum sich ein Vergleich lohnt – und welche Alternativen es gibt

Autokredit online abschließen

Autokredite zu meist günstigen Konditionen finden Verbraucher vor allem bei Direktbanken im Internet. Bei der Beantragung von Darlehen online kommt es in den meisten Fällen zu keinem persönlichen Kontakt zwischen dem Bankmitarbeiter und dem Kreditnehmer. Mittlerweile lassen sich Autokredite nicht nur online miteinander vergleichen, sondern auch direkt dort abschließen – und das ohne jegliche Unterlagen in Papierform einreichen zu müssen. Als Verbrauchen können Sie alle notwendigen Unterlagen einfach per Dokumentenupload an die Bank senden. Außerdem gibt es die Option, den Antrag mit einer digitalen Unterschrift zu unterzeichnen. Zusätzlich gibt es ein Identifikationsverfahren per Video, das entweder am Laptop mit der Webcam oder per Smartphone schnell erledigt werden kann. Damit kann die Bank ihre Identität ganz einfach prüfen.

Für alle, die nicht vor der Webcam posieren wollen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Unterlagen ganz klassich auf dem Postweg einzureichen. Mit dem Postident-Verfahren können Sie Ihre Identität auch von einem Post-Mitarbeiter bestätigen lassen.