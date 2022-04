Bankgebühren 2021 – wie Sie unzulässige Bankgebühren zurückfordern und vermeiden

Überblick: Diese Bankgebühren sind möglich

Eine der bekanntesten zulässigen Bankgebühren ist die Kon­to­füh­rungs­ge­bühr. Viele Banken erheben inzwischen eine solche monatliche Grundgebühr für das Girokonto. Oft kann man diese Bankgebühr jedoch umgehen, wenn ein regelmäßiger Geldeingang auf dem Konto verzeichnet wird. Dafür genügt allerdings nicht immer eine Rentenzahlung oder eine Sozialleistung. Meistens verlangen die Geldinstitute explizit einen Gehaltseingang von mindestens 700 Euro.

Unsere Empfehlung: Nicht jede Bank erhebt Kontoführungsgebühren. Sie können also bei den Bankgebühren bereits kräftig sparen, indem Sie ein gebührenfreies Girokonto wählen. Die besten Girokonten haben wir in unserem Girokonto-Vergleich für Sie zusammengefasst.

Insbesondere für Überweisungen auf Papier, die sogenannten beleghaften Überweisungen, verlangen immer mehr Banken Gebühren. Vor allem, um die Digitalisierung voranzutreiben. 2,50 Euro pro Überweisung sind da keine Seltenheit. Das kann sich im Monat allerdings hoch summieren. Doch auch für Überweisungen per Internet oder über ein Selbstbedienungsterminal in der Filiale fallen inzwischen Gebühren an.

Hat die Girokarte (oder auch EC-Karte) früher noch kostenlos zum Girokonto dazugehört, so fällt heute bei einigen Banken inzwischen eine Jahresgebühr an. Auch die Kreditkarte ist meistens nicht mehr kostenlos zu haben. Hier lohnt sich ein Blick in unseren Kreditkarten-Vergleich!