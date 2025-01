Berliner Testament: So sichern Sie Partner und Familie optimal ab

Ein besonders wichtiges Merkmal des Berliner Testaments ist die eingeschränkte Flexibilität: Nach dem Tod des ersten Partners ist der überlebende Partner in der Regel an die getroffenen Verfügungen gebunden. Eine Änderung ist nur dann möglich, wenn im Testament ausdrücklich ein Änderungsvorbehalt festgelegt wurde. Andernfalls bleibt der ursprüngliche gemeinsame Wille der Partner verbindlich. Das gemeinschaftliche Testament, zu dem das Berliner Testament zählt, wird in § 2265 BGB rechtlich verankert.