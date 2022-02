Bitcoin-Futures-ETF – so investieren Sie in Bitcoins-ETF

ETN und ETC – eine Alternative zu Bitcoin-Futures-ETF

In Deutschland gibt es zwar keine Bitcoin-Futures-ETF, dafür aber Bitcoin-ETN (Exchange Traded Notes) und ETC (Exchange Traded Commodities). Nach den Regularien für europäische Fonds müssen in einem ETF mindestens fünf verschiedene Werte sein, damit er sich Fonds nennen darf. Wegen der rechtlichen Rahmenbedingungen durch die UCTIS-Richtlinien darf hierzulande zum Beispiel auch nur mit Gold-ETCs gehandelt werden. Dass in naher Zukunft in Deutschland ein Krypto-ETF für den Handel zugelassen wird, scheint zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich. Deutsche Anleger können nur über andere börsengehandelte Produkte, wie ETC auf dem deutschen Markt an der Werteentwicklung von digitalen Assets wie Bitcoin und Ethereum teilhaben, ohne dass sie die Coins erwerben.

Tipp: Wenn Sie trotzdem in ETF wie den BITO investieren möchten, können Sie dies über ausländische Broker wie eToro oder Lynx. Bei finanzen.net zero1 können Sie neben Finanzprodukten wie TC und ETN auch auch weitere ETPs wie Bitcoin Cash, Polkadot, Solana, Stellar, Tezos, Cardano, Ripple und Polygon gebührenfrei handeln.