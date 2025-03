Mit Crowdinvesting öffnet sich für private Anleger ein Markt, der ihnen bisher verschlossen war. Denn diese neue Anlageform ermöglicht das Investieren in Immobilien auch mit kleineren Beträgen mit attraktiver Verzinsung und ohne gleich ein Haus oder eine Wohnung kaufen zu müssen. Zudem entgeht man so auch dem Klumpenrisiko, was ein Immobilienerwerb meist mit sich bringt. Stattdessen kann hier ein Investment über verschiedene Projekte gestreut und sich so ein ausgewogenes Immobilienportfolio zusammengestellt werden.

Neben attraktiven Renditechancen, liegt ein weiterer positiver Faktor einer Investition auf Crowdinvesting-Portalen darin, dass der Anleger genau weiß, in welcher Immobilie sein Geld investiert ist, da er sich vorher selbst und eigenständig für das Projekt entschieden hat. Auch in Bezug auf Laufzeiten können Crowdinvesting-Projekte überzeugen. Mit ein bis fünf Jahren Laufzeit ist hier das Kapital meist kürzer gebunden als bei einer klassischen Anlage. Zudem kann der Anleger bei vielen Portalen den Fortschritt des Projektes direkt mitverfolgen und mit den verantwortlichen Personen in Kontakt treten.

Geldanlagen im Bereich Crowdinvesting sind jedoch auch Risikoinvestments – mit entsprechend attraktiver Verzinsung. Sie sind nicht mit Tages- oder Festgeld-Angeboten zu vergleichen, die in der Regel eine Einlagensicherung bieten und entsprechend gering verzinst sind. Da es bei allen Immobilienprojekten zu Problemen wie höheren Baukosten, geringeren Verkaufspreisen oder Mietausfällen kommen kann, besteht immer die Gefahr, dass ein Projekt in wirtschaftliche Schieflage gerät. Zusätzlich zu diesem Risiko stellt für viele Anleger auch das fehlende Mitspracherecht eine Hürde dar. So haben Anleger nicht die Möglichkeit, das Projekt zu beeinflussen oder an Entscheidungen, die das Projekt betreffen, zu partizipieren.

Wichtig beim Thema Anlegerschutz: Investoren sollten bei der Form des Crowd-Darlehens ganz genau hinschauen. Wird ein qualifiziertes Nachrangdarlehen begeben, müssen sie sich im Klaren darüber sein, dass die Darlehensrückzahlung einseitig nach hinten verschoben werden kann. Denn der Darlehensnehmer muss (erst einmal) nicht auszahlen, wenn er dadurch von Insolvenz bedroht wäre. Zudem steht der qualifiziert nachrangige Anleger im Verwertungsfall hinter allen anderen Gläubigern. Fraglich ist dann, ob er am Ende überhaupt aus der Masse bedient werden kann. Diese Nachteile gibt es beispielsweise bei einem besicherten Bankdarlehen nicht. Hier muss zu festen Terminen ausgezahlt werden und der Investor steht im Verwertungsfall mindestens im zweiten Rang nach den Forderungen der vorrangig finanzierenden Bank.