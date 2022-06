Crypto Staking – Geld verdienen mit Kryptowährungen

Was ist Crypto Staking?

Crypto Staking ist neben dem Minen und Handeln von Kryptowährungen eine weitere Möglichkeit, um mit Krypto-Coins Geld zu verdienen. Im Gegensatz zum Krypto-Mining stellt man dem Netzwerk keine Rechenleistung, sondern Coins zur Erweiterung der Blockhain zur Verfügung.

Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, wie eine Blockchain weitergeschrieben wird. Zum einen gibt es die „Proof of Work“ (PoW), bei der durch Rechenleistung beziehungsweise das Lösen von Gleichungen eine Blockchain erweitert wird. Bitcoin ist hierfür ein prominentes Beispiel. Zum anderen werden bei der „Proof of Stake“ (PoS) bestehende Coins als Validierungsgrundlage zum Setzen weiterer Blöcke in der Blockchain genutzt. Die Besitzer der Coins, die das nächste Glied in der Blockchain bestätigen, werden dafür vergütet. Welcher Coin zur Verifizierung des nächsten Blockes benutzt wird, bestimmt ein Protokoll per Zufall. Je mehr Coins man einsetzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns beziehungsweise einer Belohnung oder auch im Englischen „Reward“ genannt.