Aktive Deutschland-Fonds: Wie Sie den Index mit deutschen Aktien schlagen können

UniFonds: Investiert auch in ausländische Werte

Fällt Ihre Wahl auf den UniFonds (WKN: 849100/ISIN: DE0008491002), investieren Sie in einen Fonds von Union Investment, der überwiegend durch Volks- und Genossenschaftsbanken vertrieben wird. Er investiert in deutsche Standardwerte. Hinzu kommen mittlere und kleinere deutsche Unternehmen. Außerdem können bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens auch in ausländische Werte investiert werden. Zu den Top-Positionen gehören SAP, Linde und die Vorzugsaktien von Volkswagen. Sein Volumen beträgt 2,64 Milliarden Euro, bei einer Performance von -0,95 Prozent in den letzten drei Jahren.