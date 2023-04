Die besten Zinsen aktuell: Attraktive Konditionen bei Tagesgeld, Festgeld und Co.

Werden Bundesanleihen wieder attraktiv?

Nicht nur die steigenden Leitzinsen in der Eurozone haben auch direkte Auswirkungen auf Anleger, sondern auch die stark volatilen Aktienkurse und vergangenen Bärenmärkte. In einem solchen Umfeld werden Aktien weniger attraktiv, während Anleihen plötzlich wieder als Alternative erscheinen. Neue Anleihenkäufer können von den reduzierten Kurslevels und gestiegenen Renditen profitieren, insbesondere bei Staatsanleihen. In der Tat war die Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe zuletzt auf 2,77 Prozent gestiegen. Käufer, die zu diesem Zeitpunkt gekauft haben, erhalten also zehn Jahre lang eine jährliche Verzinsung von 2,77 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr mussten Käufer dem Bund noch Geld zahlen, die Rendite lag im negativen Bereich. Kurzfristige Käufer von Anleihen können sogar Zinsen von über 3,6 Prozent einstreichen, wenn sie dem deutschen Staat ihr Geld nur für ein Jahr leihen.

Tipp: Eine spezielle Art von Bundeswertpapieren sind die sogenannten inflationsindexierte Bundeswertpapiere, die gegen Inflation abgesichert sind. Sie bieten Anlegern eine Möglichkeit, ihr Kapital vor den Auswirkungen der Inflation zu schützen und eine garantierte reale Rendite zu erzielen.