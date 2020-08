Quirion Erfahrungen: Der Robo-Advisor der Quirin Bank im Test

Quirion Testberichte: Hier konnte Quirion bereits punkten

Das Angebot von Quirion ist nicht nur vom finanzen.net-Ratgeber-Team getestet worden, sondern musste sich auch weiteren Tests, unter anderem von Stiftung Warentest, Euro am Sonntag und Focus-Money unterziehen. Stiftung Warentest beurteilte in „Finanztest“-Ausgabe 08/2018 die Anlageempfehlungen von Quirion als „gut“ und kürte die Tochter der Quirin Bank zum Testsieger. In der „Euro am Sonntag“ wurde Quirion in zwei Jahren hintereinander (2016 und 2017) in der Gesamtbewertung ebenfalls Testsieger. „Focus Money“ verlieh dem Robo-Advisor darüber hinaus bereits mehrfach die Auszeichnung „Herausragende Vermögensverwaltung“.