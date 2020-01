Ehegattenunterhalt: Wann Sie nach einer Scheidung zahlen müssen – und wie viel

Beispielrechnung für die Unterhaltszahlung

Angenommen, ein Arbeitnehmer verfügt über ein bereinigtes Nettoeinkommen von 3.500 Euro. Für den unterhaltsberechtigten Ex-Gatten bedeutet dies ein Anspruch von 1.500 Euro. Da das Paar noch zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren hat, besteht für die Kinder im Jahr 2019 ebenfalls ein Unterhaltsanspruch. Gemäß Düsseldorfer Tabelle liegt dieser bei 425 Euro (5 Jahre) und 488 Euro (7 Jahre).

In der Summe fallen also Zahlungen in Höhe von 2.413 Euro an Unterhalt an. Das Nettoeinkommen bereinigt um die Unterhaltszahlung unterschreitet jedoch den Bedarfskontrollbetrag des Zahlungspflichtigen. Dieser lag im Jahr 2019 bei 1.600 Euro. Insgesamt darf der Unterhalt daher theoretisch 1.900 Euro nicht übersteigen.

Auf der anderen Seite sehen die Gerichte einen Eigenbedarf des Zahlungspflichtigen bei 1.200 Euro im Rahmen der Unterhaltsleistung gegenüber dem früheren Ehepartner. Durch die beiden unterschiedlichen Bedarfskontrollbeträge ist es letztendlich Sache des Gerichtes, in einer solchen Situation eine individuelle Lösung zu finden.

Eine kurze Begriffserklärung: Der Bedarfskontrollbetrag besagt, welcher monatliche Geldbetrag dem Zahlungspflichtigen verbleiben muss.