Erbschaftssteuer – Freibetrag und Steuerklasse einfach erklärt

Das Berliner Testament

Beim Berliner Testament wird der länger lebende Ehepartner als alleiniger Erbe eingesetzt, die Kinder gehen daher im ersten Erbfall leer aus. Dem hinterbliebenen Ehepartner können so aber unter Umständen hohe Erbschaftssteuern drohen. Eine Abhilfe kann das sogenannte Supervermächtnis schaffen. Es bestimmt, dass der länger lebende Ehepartner frei über das Erbe des ersten Ehepartners verfügen darf. Das Erbe kann also trotz der Enterbung in Form von Vermächtnissen an die Kinder weitergegeben und die Freibeträge so genutzt werden.