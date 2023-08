ETF-Abkürzungen – was bedeuten UCITS, Core, DR, Acc & Co.?

Index oder Benchmark

ETFs bilden in der Regel einen Index oder eine Benchmark ab, wie zum Beispiel den S&P 500 oder den MSCI World Index. Der Name des ETFs beinhaltet in der Regel den Index oder die Benchmark, um Anlegern eine Vorstellung davon zu geben, welche Märkte oder Sektoren der Fonds abdeckt. Mit einem DAX-ETF investieren Anleger in den Deutschen Aktienindex, mit einem Dow Jones-ETF investieren sie in den US-Markt.