ETF-Portfolio – die besten Musterportfolios und ETF-Strategien

Wichtige ETF-Auswahlkriterien

Sie wissen bereits, in welchen Index Sie investieren möchten, fragen sich aber, welcher ETF der richtige für Sie ist? Es gibt eine ganze Reihe an Auswahlkriterien, die Sie betrachten sollten, bevor Sie in einen ETF investieren. Betrachten Sie zunächst die objektiven ETF-Fakten: Wie hoch sind die laufenden Kosten? Seit wann existiert der Fonds? Wie hoch ist das Fondsvolumen? Wie war die Wertentwicklung in der Vergangenheit?

Von besonderer Wichtigkeit sind die laufenden Kosten (TER) des ETFs. Je höher die Kosten sind, desto geringer fällt Ihre Rendite aus. Wenn zwei Fonds identisch sind und sich nur bei den Kosten unterscheiden, sollten Sie den günstigeren ETF wählen. Beim Fondsvolumen gilt: Erst ab einem Volumen von mehr als 100 Millionen Euro ist die Wirtschaftlichkeit in den meisten Fällen gegeben. Beim Alter des Fonds sollten Sie darauf achten, dass der ETF länger als ein Jahr existiert. Nur so können Sie die Performancedaten ablesen. Je älter der Fonds ist, desto mehr Daten können Sie zu diesem finden und desto besser kann die langfristige Wertentwicklung abgeschätzt werden.

Neben diesen objektiven Bewertungskriterien gibt es auch subjektive Kriterien, die Sie bei der ETF-Auswahl beachten können. Wenn Ihnen Nachhaltigkeit am Herzen liegt, können Sie sich beispielsweise für einen ETF entscheiden, in welchem sich ausschließlich Anteile von Unternehmen befinden, welche die ESG-Kriterien einhalten. Ein Kriterium, auf welches die meisten Privatanleger schauen, ist die Verwendung der Erträge. Genauer: Ist der ETF thesaurierend oder ausschüttend? Ein thesaurierender ETF reinvestiert die Erträge und eignet sich besonders für langfristige Kapitalanlagen, da Sie so vom Zinseszins profitieren. Weitere subjektive Kriterien können die ETF-Währung, der ETF-Anbieter und die Replikationsmethode sein.

Tipp: Sind Sie bereits Kunde bei einem Online-Broker und möchten mittels eines ETF-Sparplans investieren? Dann recherchieren Sie, ob der von Ihnen gewählte ETF als Sparplan bei Ihrem Broker angeboten wird. Nicht jeder Broker bietet jeden ETF als Sparplan an. In unserem großen Online-Broker-Vergleich haben wir die besten Anbieter zusammengefasst. Die neueste Generation, die sogenannten Neobroker, finden Sie in unserem Neobroker-Vergleich.