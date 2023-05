Vorabpauschale einfach erklärt: Was Anleger über die besondere Steuer bei ETFs wissen müssen!

Gibt es Ausnahmen oder Sonderregelungen?

Eine Ausnahme ist der sogenannte Altbestand. Investmentfonds, die vor dem 1. Januar 2018 aufgelegt wurden, sind von der Vorabpauschale ausgenommen. Das bedeutet, dass nur Fonds, die nach diesem Datum aufgelegt wurden, betroffen sind.

Eine weitere Ausnahme ist der Kleinanlegerschutz. Anleger, die weniger als 1.000 Euro Kapitalerträge pro Jahr erzielen, sind von der Vorabpauschale befreit. Dieser Schutz soll sicherstellen, dass vor allem Kleinanleger nicht unnötig belastet werden.

Zusätzlich sind Spezialfonds von der Vorabpauschale ausgenommen. Spezialfonds sind Investmentfonds, die ausschließlich von institutionellen Anlegern gehalten werden. Diese Ausnahme soll sicherstellen, dass professionelle Investoren nicht durch unnötige Steuerbelastungen daran gehindert werden, ihre Anlagestrategien umzusetzen. Auch Dachfonds, Pensionsfonds oder Fonds, die ausschließlich in Aktien von Unternehmen investieren, welche in einem bestimmten Umfang in Forschung und Entwicklung tätig sind, sind von der Vorabpauschale ausgenommen.

Hinweis: In Zeiten, in denen die Renditen am Markt sehr niedrig sind, kann die Vorabpauschale ausgesetzt werden. In diesem Fall müssen Anleger keine Vorabpauschale zahlen. Allerdings muss die Bundesregierung die Aussetzung der Vorabpauschale gesetzlich verankern.