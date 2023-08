eToro im Test: Erfahrungen mit dem Social-Investment- und Multi-Asset-Broker

eToro: Test und Erfahrungen

Die Benutzeroberfläche von eToro ist gut strukturiert und verständlich. Sowohl die Watchlist als auch das Portfolio wird übersichtlich dargestellt. Bereits bevor Nutzer einen Account erstellen, können Sie dank der informativen Website des Anbieters einen Überblick über alle angebotenen Instrumente erhalten. Mit einem Klick auf die Kategorie „Spitzenmarkt“ öffnet sich eine Übersichtsseite über die globalen Märkte, handelbare Assets und Copy-Trading-Angebote. So wissen Nutzer bereits vor Kontoeröffnung, wie das Dashboard strukturiert ist und können sich einen ersten Eindruck verschaffen.

Die Eröffnung eines Kontos bei eToro ist generell unproblematisch. Bei der Verifizierung kann es zu Wartezeiten von mehreren Stunden bis Tagen kommen, dafür können Nutzer sicher gehen, dass nur reale Personen die Plattform verwenden.

Besonders praktisch ist die Online-Investment-Akademie von eToro. Hier bietet die Investment-Plattform auf ihrer Website Ressourcen, mit denen unerfahrene Anleger das Trading lernen können. Die Kurse decken vom Einstieg in das Trading über Informationen zum Kryptomarkt bis hin zu fortgeschrittenen Anlagestrategien alles ab. Die Informationen werden als Ratgeber-Texte oder Videos aufbereitet. So können auch unerfahrene Nutzer bei eToro erste Erfahrungen an der Börse machen.

Auf der Unternehmenswebsite stellt eToro zudem einen Kalender zu Geschäftsberichten bereit. Mit diesem behalten Anleger immer den Überblick über bevorstehende Börsenereignisse. Der Dividendenkalender des Brokers zeigt, wann die nächsten Ausschüttungen stattfinden und welche Unternehmen die höchsten Dividenden zahlen. Damit liefert der Broker gleichzeitig spannende Trading-Ideen.

Sie möchten Ihre Trading-Fähigkeiten ausbauen, ohne finanzielles Risiko einzugehen? Auch dafür bietet eToro mit einem virtuellen Demokonto in Höhe von 100.000 USD eine Lösung. Das Trading erfolgt mit Kursen in Echtzeit, ohne dass Sie Kapital einsetzen müssen. Die Verwendung des Demokontos ist kostenfrei, Sie benötigen nur einen verifizierten eToro-Nutzeraccount.

Die Handelsplattform und der Social News Feed von eToro sind benutzerfreundlich gestaltet. Besonders der Einblick in die Portfolios von anderen Investoren ist sehr spannend und weckt den Wunsch, verschiedene Strategien auszuprobieren. Das Copytrading ist besonders für Nutzer mit wenig Erfahrung an der Börse ein vielversprechendes Angebot, da sie so investieren, ohne selbst immer die neusten Börsennachrichten zu kennen.

Der zuvorkommende Kundenservice von eToro hebt sich in unserem Test besonders positiv hervor. Der Kundenservice wird in Deutsch angeboten und antwortet auf Fragen kompetent und umfänglich. Auch die Ein- und Auszahlung funktioniert problemlos.