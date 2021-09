Europarente: Wie Sie in die europaweite Altersvorsorge PEPP investieren und davon profitieren

Wie funktioniert die Europarente?

Mit der Europarente als private Altersvorsorge entsteht erstmals innerhalb Europas ein Binnenmarkt für Rentenprodukte. Die Biographien der Menschen ändern sich, das Leben spielt sich internationaler ab, doch die Rentenprodukte sind meist national. An dieser Stelle setzt PEPP an, um international mobilen Menschen eine attraktive Lösung zur privaten Vorsorge zu bieten.

Des Weiteren sieht die Europäische Union die Europarente als ein Mittel, um die Altersarmut in Europa zu bekämpfen. So ist in einigen Mitgliedsstaaten und insbesondere in Osteuropa die Altersvorsorge nicht ausreichend entwickelt. Angesichts der demographischen Entwicklung scheint eine Vorsorge wie PEPP, die auch privat finanziert wird, notwendig.

Mit ihren Produkten soll die Europarente auch einen Wettbewerb zum Nutzen der Verbraucher anfeuern. PEPP könnte langfristig den Druck auf andere Vorsorgemodelle wie Lebensversicherungen erhöhen, ebenso auf hohe Gebühren. Denn nicht nur ein Kostendeckel sorgt bei der Europarente für Transparenz, ein Basisprodukt hilft Anlegern zusätzlich den Überblick zu behalten.