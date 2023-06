EZB-Zinspolitik: Ein Einblick in die Geldpolitik der Eurozone

Die Auswirkungen auf die Geldpolitik der Eurozone

Die Zinspolitik der EZB hat direkte Auswirkungen auf die Geldpolitik und damit auf die gesamte Wirtschaft der Eurozone. Ein zentraler Aspekt der Geldpolitik ist die Steuerung der Inflation. Durch Anheben oder Senken der Zinssätze kann die EZB die Menge an Geld, die in der Wirtschaft zirkuliert, beeinflussen. Eine Erhöhung der Zinssätze macht Kredite teurer und kann so die Geldmenge reduzieren, was zu einer geringeren Inflation führt. Eine Senkung der Zinssätze macht Kredite billiger und kann die Geldmenge erhöhen, was zu einer höheren Inflation führen kann.

Neben der Inflation beeinflusst die Zinspolitik auch die Konjunktur. Eine Erhöhung der Zinssätze kann die Investitionsbereitschaft der Unternehmen dämpfen und so das Wirtschaftswachstum verlangsamen. Hingegen kann eine Senkung der Zinssätze die Investitionsbereitschaft der Unternehmen stimulieren und das Wirtschaftswachstum fördern.