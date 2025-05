Frühstart-Rente: Wie 10 Euro im Monat zu tausenden im Alter werden können

Die Tabelle zeigt eindrücklich: Obwohl Lilli nur doppelt so lange gespart hat wie Olivia (40 vs. 20 Jahre) und nur 12.000 Euro mehr eingezahlt hat, ist ihr Endvermögen mehr als dreieinhalbmal so hoch. Der Anteil der Zinsen und Zinseszinsen am Endvermögen steigt mit der Laufzeit überproportional an. Bei Lilli machen die Erträge mehr als das Doppelte der Einzahlungen aus, während sie bei Emil nur einen Bruchteil betragen.