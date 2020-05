Warum und wie Geld sparen: Tipps und Tricks zum Vermögensaufbau

52 Wochen-Challenge – so einfach geht Geld sparen

Wir geben zu, dass diese Methode wohl eher unkonventionell klingt. Aber die 52 Wochen-Challenge eignet sich super dafür, um zum Beispiel Taschengeld für einen Urlaub zu sammeln, für ein neues Handy zu sparen oder die gesparte Summe am Ende des Jahres einfach zu investieren. Welche Investitionsmöglichkeiten sich am meisten für einen langfristigen Vermögensaufbau lohnen, erklären wir Ihnen weiter unten in unserem Ratgeber. Doch zunächst zur Challenge:

Wie der Name schon verrät, sparen Sie 52 Wochen lang Geld. Das Beste an der Methode: Sie vermissen das gesparte Geld nicht wirklich, weil es immer wieder kleine Beträge sind, die Sie zur Seite legen und am Ende häuft sich eine ordentliche Summe an.

So funktioniert die 52 Wochen-Challenge: In der ersten Woche legen Sie einen Euro in Ihre Spardose oder auf Ihr Tagesgeldkonto. In der zweiten Woche sind es dann zwei Euro, in der dritten drei Euro und so geht es immer weiter – bis sie in Woche 52 natürlich noch einmal 52 Euro weglegen. Und siehe da: Sie haben 1.378 Euro gespart. Wenn Sie mehr Geld zur Verfügung haben, können Sie natürlich auch mit einem größeren Betrag starten.