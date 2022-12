Grundsteuer: Wie Sie eine Grundsteuererklärung abgeben – mit Ausfüllhilfe für Elster

Welche Daten brauchen Grundbesitzer für die Erklärung?

Laut Bundesfinanzministerium sind in Zukunft deutlich weniger Daten für die Berechnung der Grundsteuer nötig. Das macht ja auch Sinn, schließlich soll der Bürokratieaufwand sowohl für die Finanzämter als auch für Eigentümer und Eigentümerinnen von Grundstücken, Häusern und Wohnungen mit der Grundsteuerreform verringert werden.

Konkret bedeutet das, dass bei Wohngrundstücken nur noch maximal fünf Kennzahlen nötig sind. Welche Daten und wie viele Variablen wirklich für die Berechnung Ihrer Grundsteuer benötigt werden, hängt davon ab, in welchem Bundesland sich der Grundbesitz befindet. Besitzen Sie mehrere Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in verschiedenen Bundesländern, dann kann sich der Aufwand dadurch deutlich erhöhen. Sie müssen dann mehrere Grundsteuererklärungen abgeben. Die folgenden Daten für die Steuererklärung werden in allen Bundesländern benötigt:

Immer erforderlich sind Aktenzeichen oder Steuernummer für die Grundsteuer. Diese finden Sie auf dem letzten Grundsteuerbescheid oder im Informationsschreiben des Finanzamts zur Grund­steu­er­er­klä­rung. Überwiegend nutzen die Bundesländer das Aktenzeichen, lediglich in Schleswig-Holstein sowie in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg wird die Steuernummer genutzt.