Hexensabbat – der kleine und der große Verfallstag schnell erklärt

Wie Sie sich als Anleger am Hexensabbat verhalten sollten

Das Wichtigste am Hexensabbat ist für Sie als Anleger: Ruhe bewahren. Letztendlich ist der große Verfallstag für die großen Investoren am wichtigsten, die an diesem Tag Milliarden verschieben – danach beruhigt sich der Markt aber normalerweise wieder. An den Kursschwüngen des Hexensabbats lassen sich keine Stimmungsänderungen oder Ähnliches an den Börsen ableiten. Wenn Sie nicht gerade sehr vermögend sind, werden Sie auf das Geschehen an den Verfallstagen keinen Einfluss haben. Sie können versuchen, sozusagen die Welle an diesem Tag zu reiten, insbesondere wenn Sie Erfahrungen mit Daytrading haben. Die volatilen Aktienmärkte könnten Ihnen schnelle Renditechancen bieten, allerdings ist auch das Risiko sehr hoch. Wenn Sie sich als Privatanleger an diesem Tag jedoch ruhig verhalten, müssen Sie sich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch keine Sorgen machen und können das Kursspektakel an den Börsen einfach beobachten.