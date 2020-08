Hundekrankenversicherung: Wann sie sich loht – und wie Sie den besten Tarif finden

Die Gebührenordnung der Tierärzte: Was ist das?

Der Tierarzt muss sich bei den Preisen für die Behandlungen und Operationen an die Gebührenordnung der Tierärzte (GOT) halten. Sie sieht für jeden Eingriff feste Beiträge vor. Der Tierarzt kann je nach Aufwand festlegen, dass er dazu berechtigt ist, den doppelten oder dreifachen Satz zu verlangen. Normale Behandlungen liegen in der Regel zwischen dem einfachen und doppelten Satz. Komplizierte Behandlungen oder Eingriffe am Wochenende oder an Feiertagen werden standardmäßig mit dem doppelten Satz berechnet. Nur in Ausnahmen und mit besonderer Begründung darf der Tierarzt den dreifachen Satz berechnen. Das kommt aber selten vor.