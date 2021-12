In Immobilien investieren – wie Sie mit einem Immobilieninvestment von dem Boom profitieren können

1/3/10 Strategie: Die Mischung aus beiden Welten

Das Ziel dieser Strategie ist es, das beste aus beiden vorherigen Strategien zu vereinen. Dabei sollen Gewinne durch das geschickte Ausnutzen der Steuergrenzen entstehen. In den ersten drei Jahren führen Investoren nur die nötigsten Renovierungen am Objekt durch und setzen diese dann voll von der Steuer ab. Als Immobilieninvestor können sie maximal 15 Prozent des Kaufpreises in diesem Zeitraum steuerlich geltend machen.

In den kommenden Jahren können Sie als Immobilieninvestor höhere Beträge in die Sanierung investieren, um so den Wert zu erhöhen. In diesem Fall profitieren Sie gleich doppelt: Sie können zum einen die Ausgaben als Werbungskosten gelten machen, zum anderen steigen durch die Aufwertung die Mieteinnahmen sowie der Verkaufspreis. Letzteres kommt Ihnen nach dem zehnten Jahr zugute, denn ab da können Sie das Objekt steuerfrei verkaufen.