In Luxusgüter investieren: Darum lohnt sich eine Investition in Edelmarken

Mit Luxus Fonds und ETF in Luxusgüter investieren

Wer nicht in Einzelaktien investieren möchte, kann auch auf Luxusfonds zurückgreifen. Zum Beispiel auf den Pictet Premium Brands P (ISIN: LU0217139533 / WKN: A0F5EC), der in Aktien von Unternehmen im mittel- bis hochpreisigen Segment investiert sowie erstklassige Prestigeartikel. Eine andere Option ist der Edmond de Rothschild Fund Premium Brands B (ISIN: LU1238145681 / WKN: A2JKVT). Dieser Fonds investiert in Marken mit bekanntem Image und in die Luxusgüterindustrie. Anleger können ihr Kapital auch in den GAM Luxury Brands Equity (ISIN: LU0329429897 / WKN: A0NCNT) investieren. Dabei handelt es sich um die Investition in Beteiligungspapiere etablierter Marken bzw. Dienstleistungen auf dem Luxusgütersektor.

