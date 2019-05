Baufinanzierung Vergleich: Mit der besten Immobilienfinanzierung Haus und Wohnung günstig finanzieren

Szenario 2 – schnelle Rückzahlung und kurze Zinsbindung

In Szenario zwei sucht ebenfalls eine vierköpfige Familie ein neues Eigenheim. Sie hat bereits ein Objekt für 250.000 Euro in Aussicht und benötigt dafür einen Kredit in Höhe von 175.000 Euro. In Szenario 2 steht der schnelle Schuldenabbau für die Familie im Vordergrund. Da unsere Testpersonen den Kredit in diesem Szenario schnell zurückzahlen wollen, braucht unsere Testfamilie keine lange Zinsfestschreibung. Wir haben daher Immobilienkredite mit zehn Jahren Zinsfestschreibung. Sondertilgungen sollten möglich sein, beide Kreditnehmer sind in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis angestellt.