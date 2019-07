Baukindergeld – wie Sie die staatliche Eigenheimförderung beantragen und erhalten

Kosten beim Immobilienkauf - schon gewusst?

Wenn Sie planen, eine Immobi­lie zu kaufen oder zu bauen, sollten Sie sich vorab einen Überblick über die an­fallenden Kos­ten ver­schaffen.

In Deutschland fallen nämlich verhältnis­mäßig hohe Kauf­neben­kosten: Planen Sie mit bis zu zwölf Prozent der Kaufsumme für die Neben­kosten, die bei einer Bau­finan­zierung oft als Eigen­kapital vor­handen sein müssen. Denn beim Kauf einer Immobilie fallen in der Regel eine Maklercourtage, Notar- und Grundbuchkosten und eine zusätzliche Grunderwerbssteuer an. Wie hoch die Kaufnebenkosten bei Ihnen ausfallen, hängt stark von dem Bundesland ab, in dem Sie Ihre Immobilie erwerben.